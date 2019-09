Rheinische Post: Maas ruft zu Besonnenheit bei Ermittlungen in Saudi-Arabien auf

Düsseldorf (ots) -Sperrfrist: 17.09.2019 00:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat nach den Angriffen aufÖlanlagen in Saudi-Arabien zu einer Deeskalation und zu besonnenenErmittlungen aufgerufen. "Die Attacke ist durch nichts zurechtfertigen und das Gegenteil der dringend nötigen Deeskalation",sagte Maas der Düsseldorfer "Rheinischen Post (Dienstag). "Wir werdenmit unseren Partnern genau und mit der notwendigen Besonnenheitanalysieren, wie es zu diesem Angriff kommen konnte und wer dafürverantwortlich zu machen ist", sagte Maas. Unterdessen plädierte deraußenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, für mehrinternationale Zusammenarbeit zur Entschärfung der Lage. "Denkbarwäre zum Beispiel eine gemeinsame Konferenz zur Sicherheit in derGolfregion", sagte Schmid. Man benötige dringend einen ganzheitlichenAnsatz für Deeskalation, der die gesamte Region in den Blick nehme.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell