Rheinische Post: Lufthansa-Chef Carsten Spohr will möglichst viele Mitarbeiter von Air Berlin einstellen und kündigt darüber Verhandlungen mit Gewerkschaften an

Düsseldorf (ots) - Die Lufthansa will mit den Gewerkschaften überdas Anheuern möglichst vieler Mitarbeiter von Air Berlin sprechen.Dies kündigte Lufthansa-Chef Carsten Spohr heute in einer internenVersammlung an, berichtet die in Düsseldorf erscheinende "RheinischePost" (Freitagausgabe). Nach deren Informationen sagte Spohrwörtlich: "Die Air-Berlin-Crews sind Top Leute, bei denen wir unsfreuen können, wenn wir möglichst viele zu uns holen. Deswegen werdenwir jetzt auch mit den Gewerkschaften beraten, wie wir eine Lösunghinbekommen." Spohr bestritt nach Information der "Rheinischen Post"die Behauptung, dass wechselnde Mitarbeiter von Lufthansa alsBerufsanfänger eingestuft werden.