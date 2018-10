Rheinische Post: Luftfahrtgipfel: NRW will einfache Entschädigungen bei Verspätungen und besseres Sicherheitssystem an Airports

Düsseldorf (ots) - Das Land NRW will auf dem HamburgerLuftverkehrsgipfel an diesem Freitag durchsetzen, dass Passagiere vonverspäteten Flügen viel einfacher eine Entschädigung erhalten. Dieserklärt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegenüber derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Airlines sollten ihrePassagiere so unbürokratisch entschädigen wie die Bahn, so Laschet ."Es muss Schluss sein mit dem monatelangen Papierkrieg, der dazu nochunsere Gerichte belastet. Nach EU-Recht ist ein Flug mit einerVerspätung von mehr als drei Stunden wie eine Annullierung zubehandeln. Ersatzansprüche bei solch einer Verspätung oder Ausfalldes Flugs direkt bei Vorlage des Flugtickets erstatten - warum solldieser Service unmöglich sein?" Der Ministerpräsident verlangtzusätzlich, bundesweit auf bessere Technik bei der Kontrolle vonPassagieren zu setzen. Der Airport Köln-Bonn habe mit Easy Security"ein solches System mit großem Erfolg getestet". Laschet: "Das sollteAnsporn für den Bund sein, solche Neuerungen zügig umzusetzen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell