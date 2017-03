Rheinische Post: Littbarski will Podolski Japanisch-Lehrbuch schenken

Düsseldorf (ots) - Zehn Jahre spielte und trainierteFußball-Weltmeister Pierre Littbarski in Japan. Nun will er seinemKölner Kumpel Lukas Podolski das Buch "Japanisch im Sauseschritt",das Littbarski mitentwickelt hat, schenken. "Es ist auf jeden Fallhilfreich. Als ich nach Japan gekommen bin, gab es nur LernbücherJapanisch-Englisch", sagte der 52-Jährige der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Podolski (31)wechselt nach dieser Saison von Galatasaray Istanbul zu Vissel Kobe.Im Vorfeld des Wechsels hatte Littbarski Kontakt zu PodolskisBerater. "Ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung beeinflusst habe.Ich konnte insgesamt nur Positives berichten", sagte Littbarski. "Ichhabe dem Berater gesagt, er soll sich schnell um einen gutenDolmetscher kümmern. Der wird ein sehr wichtiger Begleiter imtäglichen Leben sein." Littbarski, Chef der Scoutingabteilung desBundesligisten VfL Wolfsburg, sieht im Prozess derprofessionalisierten Nachwuchsförderung auch Nachteile: "Die Spielerkriegen schon sehr viel Input. Fußball ist aber auch so, wie Poldidas spielt. Los geht's und hau das Ding in den Winkel. Diese Art gehtvielleicht etwas verloren." Eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub 1. FCKöln schließt er aus: "Die Liebe für den Verein ist noch da, aber eswäre nicht vernünftig, zurückzukehren", sagte Littbarski.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell