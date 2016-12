Rheinische Post: Lischka fordert von Berliner Senat Ausweitung der Videoüberwachung

Düsseldorf (ots) - Der innenpolitische Sprecher derSPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, hat die BerlinerLandesregierung dazu aufgerufen, die Videoüberwachung auföffentlichen Plätzen auszuweiten. "Ich kann dem Berliner Senat nurempfehlen, die Video-Überwachung auf alle öffentlichen Plätzeauszuweiten", sagte Lischka der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Das Instrument sei im Zweifelnicht dafür geeignet, Anschläge zu verhindern. Bei der Aufklärungaber würde es helfen, sagte Lischka. Nach dem Attentat vor einerWoche auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz wurdebekannt, dass die Polizei den Platz nicht wie woanders üblich mitKameras überwacht. Nach Erkenntnissen der Ermittler steuerte dort am19. Dezember der 2015 als Asylbewerber nach Deutschland gekommeneTunesier Anis Amri einen Lkw in die Menge. Zwölf Menschen wurdengetötet, mehr als 50 teils lebensgefährlich verletzt. Im Zuge dessenerhöhte Lischka nun auch den Druck auf die Grünen, die Einstufung derMaghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko als sichereHerkunftsländer nicht länger im Bundesrat zu blockieren. "Gerade derFall Amri hat gezeigt, dass wir künftig abgelehnte Asylbewerber undStraftäter aus Tunesien, Algerien und Marokko deutlich schnellerabschieben müssen", sagte Lischka. "Mit der Einstufung als sichereHerkunftsstaaten sei das möglich, so der Innenpolitiker.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell