Rheinische Post: Linke will Eingreifen der Politik gegen Kommerz im Fußball

Düsseldorf (ots) - Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch hat einEingreifen der Politik gegen den Kommerz im Fußball gefordert. "Wirdürfen die Britannisierung des Fußballes nicht zulassen", sagte derLinken-Fraktionschef der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Freitagausgabe). Die Werbe- und Fernseheinnahmen führten zueiner wachsenden Spaltung und dazu, dass Fußball irgendwann nichtmehr im öffentlichen Rundfunk zu sehen sei. "Das ist Ausgrenzung, diedie Politik auf den Plan rufen muss", erklärte Bartsch. Es sei nichthinnehmbar, dass ein arabischer Scheich einen Fußballverein kaufe undihn ans Ende bringe. "Die Politik muss hier Grenzen setzen",verlangte der Linken-Politiker. "Ich habe nichts gegen die Sängerin,aber dass die Vermarktung so weit führt, dass Helene Fischer in derHalbzeitpause des Pokalendspieles singt, ist eine Zumutung",unterstrich Bartsch. Der Sport dürfe nicht "totaldurchkommerzialisiert" werden.