Rheinische Post: Linke fordert Steinmeier zu Einsatz für sozialen Zusammenhalt auf

Düsseldorf (ots) - Die Linke hat den neu gewähltenBundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier aufgefordert, sich für densozialen Zusammenhalt in Deutschland einzusetzen. "Das wichtigsteist, dass Steinmeier als zentrales Thema den Zusammenhalt inDeutschland, Europa und in der Welt setzt", sagteLinken-Fraktionschef Dietmar Bartsch der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Wenn er dort Akzente setzt, wirder auch Unterstützung von der Linken bekommen", betonte Bartsch.