Rheinische Post: Linke befürchten Ablenkungsmanöver hinter Festnahmen von Chemnitz

Düsseldorf (ots) - Die Linken hegen den Verdacht von Aktionismusim Zusammenhang mit den Festnahmen wegen Rechtsterrorismus inChemnitz. Es bleibe der "fahle Verdacht im Raum, dass dieBundesregierung nun mit Aktionismus von ihren Fehlgriffen im FalleMaaßen ablenken will", sagte Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Die Ermittlungen würdenzeigen, was an dem Terrorverdacht dran ist. Sie begrüße ein "klaresSignal an all diejenigen Rechtsextremisten, die sich durch dieZusammenrottungen und Hetzjagden von Chemnitz ermutigt sahen, nun dennächsten Schritt zur Bildung terroristischer Gruppen zu gehen". Auchdie SPD unterstützte den Generalbundesanwalt bei seinem hartenDurchgreifen. "Er hebt sich damit deutlich von Relativierungen undVerharmlosungen ab, die wir leider auch in den letzten Wochen bei denÄußerungen von Herrn Maaßen im Zusammenhang mit Chemnitz feststellenmussten", sagte SPD-Innenexperte Burkhard Lischka der "RheinischenPost". Maaßens Einlassungen erschienen nach den Verhaftungen "nochabsurder", betonte der SPD-Politiker.