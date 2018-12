Rheinische Post: Lindner kritisiert Laschet wegen Nein zu Grundgesetzänderung

Düsseldorf (ots) - FDP-Chef Christian Lindner hatNRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wegen seiner skeptischenHaltung zur Grundgesetzänderung für Bildungsinvestitionen kritisiert."Es ist eine traurige Überraschung, dass Armin Laschet sich nun gegendie Verbesserung der Bildungsqualität im Grundgesetz und damit gegendie Modernisierung der Bildungspolitik stellt", sagte Lindner derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Er fällt seiner eigenenCDU-Bundestagsfraktion und seinem Koalitionspartner in den Rücken."Lindner betonte, dass FDP und CDU in NRW bei der Bildung derLandesregierung in Düsseldorf "eine Reform des Bildungsföderalismusim Koalitionsvertrag als gemeinsames Ziel verankert" habe. "ArminLaschet wird seine Position räumen, den Schulen den Verzicht aufInvestitionen erklären oder Finanzminister Lienenkämper zusätzlicheMillionen im Landesetat für Bildung reservieren lassen müssen", soLindner. Der Beschluss des Bundestages sei bereits ein Kompromiss."Einer Aufweichung würde die FDP nicht zustimmen", sagte derFDP-Vorsitzende.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell