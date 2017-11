Rheinische Post: Lindner: In Jamaika-Sondierungen auch Grüne bereit für Verlängerung der Glyphosat-Genehmigung

Düsseldorf (ots) - FPD-Chef Christian Lindner hat in derGlyphosat-Debatte darauf verwiesen, dass eine Verlängerung derGenehmigung in den Jamaika-Sondierungen nicht strittig gewesen sei."Wir haben ja auch in den Jamaika-Sondierungen über das Thema einerVerlängerung der Glyphosat-Genehmigung gesprochen. Alle Beteiligteninklusive der Grünen waren dort bereit, einer einmaligen Verlängerungzuzustimmen", sagte Lindner der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Umso mehr sind dieRücktrittsforderungen gegen Minister Schmidt nun besonders delikat",sagte Lindner. Zum Alleingang Schmidts in Brüssel sagte der FDP-Chef:"Die Glyphosat-Entscheidung war ein bemerkenswerter Vorgang. Ichhätte erwartet, dass sich Union und SPD darüber abstimmen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell