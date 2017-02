Rheinische Post: Leerstellen Kommentar Von Detlev Hüwel

Düsseldorf (ots) - Ein typischer Fall von Theorie und Praxis:Theoretisch hat die rot-grüne Landesregierung in den letzten Jahrenhunderte, gar tausende neuer Stellen geschaffen. Doch praktischhandelt es sich vielfach um Leerstellen, weil sie mangelsausreichenden Personalangebots einfach noch nicht besetzt werdenkonnten. Wer hierfür einen Beleg sucht, braucht nicht lange zusuchen: Erst vorige Woche hat sich NRW-Schulministerin SylviaLöhrmann an bereits pensionierte Lehrkräfte gewandt und sie auchfinanziell zur Wiederaufnahme ihrer früheren Arbeit ermutigt. Lehrerwachsen eben nicht auf dem Baum, sondern müssen eine jahrelangeAusbildung absolvieren. Dasselbe gilt in ähnlicher Form fürPolizisten. In NRW rächt sich, dass unter früheren Landesregierungendie Zahl der Polizeianwärter zurückgefahren wurde. Daher fehlen auchder Polizei - wie die horrende Zahl aufgelaufener Überstunden zeigt -viele Kräfte. Innenminister Jäger hat immerhin reagiert, indem erschon seit geraumer Zeit auf die fragwürdigen "Blitz-Marathons"verzichtet.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell