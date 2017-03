Rheinische Post: Laut IW-Studie helfen Töchter weniger im Haushalt als vor zehn Jahren

Düsseldorf (ots) - Töchter helfen heute deutlich weniger imHaushalt mit als noch vor zehn Jahren. Das geht aus einer neuenStudie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe)vorliegt. Demnach lag der Anteil der 15- bis 17-jährigen Mädchen, dieim Durchschnitt mehr als 45 Minuten pro Tag mit Hausarbeitverbringen, zu Beginn des Jahrtausends noch bei 68 Prozent. Heutesind es dagegen nur noch knapp 46 Prozent. Die Studie beruht aufDaten aus der Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtesin repräsentativ ausgewählten Familien. Der Studie zufolge ging auchder Anteil der Jungen weiter zurück, die sich an der Hausarbeitbeteiligen. Waren es zu 2001/2002 noch 31 Prozent aller Jungenzwischen 15 und 17 Jahren, die nichts oder fast nichts im Haushalttaten, stieg ihr Anteil 2012/2013 weiter auf gut 39 Prozent an. Beiden untätigen Mädchen war der Anstieg jedoch noch höher: Er nahm inder Dekade bis 2012 von elf auf 23 Prozent zu. "Damit haben diegeschlechterspezifischen Rollenunterschiede der Kinder in der Familiedeutlich abgenommen", heißt es in der Studie anlässlich desWeltfrauentages.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell