Rheinische Post: Laumann setzt Reform der Kliniken durch Kommentar Von Thomas Reisener

Düsseldorf (ots) - Die Not schweißt zusammen: EinGesundheitsminister, der eine Krankenhaus-Reform inklusiveStandortschließungen und Kooperationszwang vorbereitet, stößt bei denBetreibern auf Verständnis. In früheren Jahren wären Bürgermeister,Krankenhaus-Betreiber, Patienten- und Ärzteverbände längst auf denBarrikaden. Aber heute sind die potenziellen Gegner der Reform schonfroh, wenn sie wenigstens ein bisschen mitreden dürfen. Die Branchebackt erstaunlich kleine Brötchen. Dazu hat sie Grund. Weil dieKrankenhäuser dringend notwendige Strukturreformen in denzurückliegenden Jahren nur halbherzig angepackt haben, steht vielenjetzt das Wasser bis zum Hals. Die Gewinne brechen weg, und dasPersonal auch: Vor allem in der Pflege haben die Krankenhäuserversäumt, rechtzeitig genügend Nachwuchs aufzubauen. Politiker, dieKrankenhäuser schließen, stehen schnell am Pranger. AberNRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ist ein sehr erfahrenerGesundheitsminister. Mit seinen 61 Jahren schielt er auch nicht mehrauf eine weitere politische Karriere. Er wird seine Reformdurchsetzen. Am Ende wird NRW weniger Krankenhäuser haben, die besserspezialisiert sind und in der Summe weniger kosten. Gut so.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell