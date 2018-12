Düsseldorf (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat zumZusammenhalt der CDU aufgerufen und die drei aussichtsreichenKandidaten für den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, FriedrichMerz und Jens Spahn, gebeten, auch im Fall einer Niederlage in derPolitik zu bleiben. "Es wird einen Gewinner geben und zweiNicht-Gewinner. Aber alle drei werden in der Politik gebraucht.",sagte Laschet der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Erbetonte: "Ich wünsche mir, dass alle drei - so wie sie jetzt auf denRegionalkonferenzen sichtbar sind - auch in Zukunft für die CDUsichtbar bleiben. Das wären sie nicht mehr, wenn sie die Politikverlassen würden." Mit Blick auf die nächste Kanzlerkandidaturerklärte der CDU-Vize-Chef: "Ein CDU-Vorsitzender hat einennatürlichen Anspruch, dass er Kanzler werden kann. Wenn die Frageansteht, werden wir sie gemeinsam erörtern." Zugleich zeigte Laschetsich erleichtert, dass er sich dagegen entschieden hat, für denCDU-Vorsitz zu kandidieren. "Wenn ich die zeitliche und diekräftemäßige Beanspruchung der Kandidaten sehe und zugleich sehe, wasin Nordrhein-Westfalen alles entschieden wird, zeigt sich, dass meineEntscheidung richtig war, nicht den Spagat zwischenNRW-Ministerpräsident und Parteivorsitzendem zu machen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell