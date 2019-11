Rheinische Post: Laschet gegen Dienstpflichtjahr: Keiner erfüllt seine Aufgaben gerne, wenn er gezwungen wird

Düsseldorf (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat verfassungsrechtlicheBedenken gegen die Einführung eines allgemeinen Dienstpflichtjahres angemeldet,über das die CDU unter Leitung von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer amDonnerstag beraten will. "Ich habe generell meine Zweifel, ob es klug ist,18-Jährige zwangszuverpflichten, etwas Soziales zu tun. Da gibt es auchverfassungsrechtlich hohe Hürden", sagte der stellvertretende CDU-Chef derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Er teile die Bewertung seineshessischen Amtskollegen Volker Bouffier, der sich ebenfalls für ein freiwilligesJahr aussprach. "Ich glaube, dass die Anregung von Annegret Kramp-Karrenbauerfür mehr Dienst und soziales Engagement wichtig ist. Ich finde es auch gut, zueinem solchen Thema ein Werkstattgespräch zu machen und unterschiedlicheMeinungen zu betrachten." Aber: "Wir müssen den sozialen Dienst und dieBundeswehr so attraktiv machen, dass die jungen Menschen gerne und freiwilligkommen. Keiner erfüllt seine Aufgaben gerne, wenn er dazu gezwungen wird." DerEingriff in die Freiheit junger Männer sei bei der Wehrpflicht mit dem höherenGut der Landesverteidigung begründet worden. "Das wurde 2011 als nicht mehrerforderlich erachtet, auch weil Ungerechtigkeiten bei der Einberufungentstanden waren. Mit einem Dienstpflichtjahr könnte es neue Ungerechtigkeitengeben."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4451419OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell