Rheinische Post: Landwirte attackieren Aldi und Fleischkonzerne

Düsseldorf (ots) - Die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicheLandwirtschaft (AbL) hat angesichts der Schäden durch die langeTrockenheit Molkereien, Schlachthöfe, Getreidehandel, Bauern- undVerbraucherorganisationen zur Solidarität aufgerufen. "Wenn derDiscounter Aldi den Butterpreis um 10 Cent auf 1,75 Euro senkt, mögensich vielleicht einige Verbraucher darüber freuen. Für dieMilchviehbetriebe ist es eine Kampfansage von Aldi, dieMilchauszahlungspreise noch weiter zu drücken. Und dies in einerSituation, wo wir keine Futtergrundlage für unsere Kühe haben", sagteAbL-Bundesgeschäftsführer Georg Janßen der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Dienstag). Die größte deutsche Molkerei, das DeutscheMilchkontor DMK, zahle den Bauern nur 32 Cent pro Liter. "Das decktunsere Kosten der Erzeugung nicht." Und: "Wenn die größtenFleischkonzerne in Deutschland, Tönnies und Vion, zuletzt aufmassiven Preisdruck setzen und Schweinemäster für das KiloSchlachtgewicht 1,39 Euro erhalten, dann ist die Schweinemast nichtmehr rentabel, dann ist das auch verantwortungslos." Der Verbanderklärte: "An der Diskussion um faire Erzeugerpreise geht kein Wegvorbei, wenn kurzfristig spürbare Hilfe ankommen soll."