Düsseldorf (ots) - Das Klima im NRW-Landtag ist messbaraggressiver geworden. In den ersten zwei Jahren der aktuellenLegislaturperiode musste das Landtagspräsidium wegen persönlicherAnfeindungen und anderer verbale Ausrutscher 42 Rügen und zweiOrdnungsrufe gegen NRW-Parlamentarier aussprechen, wie das Präsidiumauf Anfrage der Düsseldorfer Rheinischen Post (Donnerstag) mitteilte.In der gesamten Legislaturperiode 2012 bis 2017 wurden insgesamt nurzwölf Rügen ausgesprochen, in der Legislaturperiode davor waren esneun. Landtagspräsident André Kuper sagte der Rheinischen Post:"Anhand der Anzahl der Rügen und Ordnungsrufe in dieser Wahlperiodeist erkennbar, dass im Landtag NRW der Ton rauer geworden ist.Menschenverachtende, diskriminierende und demokratiefeindlicheÄußerungen werden nicht geduldet. Dieser Verrohung der Sprache mussentgegengewirkt werden."