Rheinische Post: Landesregierung will künftig wieder das Sprachniveau von Kita-Kindern prüfen

Düsseldorf (ots) - Die NRW-Landesregierung will künftig wiederflächendeckend das Sprachniveau von Kita-Kindern prüfen lassen. "Wirwerden die Feststellung des Sprachstandes und die Sprachförderungverbindlicher machen und ein Instrument entwickeln, um dasSprachniveau für jedes Kita-Kind in NRW zu prüfen, bevor es in dieGrundschule kommt", sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp imInterview mit der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe). Die Sprachförderung sei einer seiner politischenSchwerpunkte. "Wir müssen die Sprachförderung auf ein anderes Niveaubekommen", sagte der Minister. Nicht nur Kinder ausFlüchtlingsfamilien seien dabei eine besondere Herausforderung."Sondern wir stellen fest, dass es auch beim Alltagssprachgebrauchhiesiger Kinder Defizite gibt, das kann Folge von Reizüberflutungenund dem unreflektierten Umgang mit digitalen Medien sein", sagteStamp. Wie der neue Test in NRW aussehen soll, steht demFamilienminister zufolge noch nicht fest: "Sicher ist, dass wir nichtden Delfin-Test wieder einführen, für den seinerzeit Grundschullehrereigens in die Kitas kamen." Seit 2014 obliegt es in NRW den Erziehernin den Kitas selbst, die Sprachfähigkeiten der Kinder einzuschätzenund sie entsprechend zu fördern. Dazu sagte Stamp: "EinigeEinrichtungen machen das schon gut, aber eben nicht alle, und deshalbwollen wir flächendeckend für Verbindlichkeit sorgen." Dieschwarz-gelbe Landesregierung arbeitet zurzeit an einer umfassendenReform des Kita-Gesetzes, um insgesamt die Qualität der Betreuung zuverbessern und die Öffnungszeiten zu flexibilisieren. Allerdings seider Bedarf an längeren Öffnungszeiten regional sehr unterschiedlich."Dort, wo die Nachfrage besteht, wird es die entsprechenden Angebotegeben, etwa Öffnungszeiten bis 18 oder 19 Uhr", sagte Stamp. Wann dasneue Kinderbildungsgesetz in Kraft treten wird, ließ derFamilienminister noch offen: "Ob wir 2019/20 schon so weit sind odernoch ein weiteres Jahr brauchen, werden wir sehen."