Rheinische Post: Landesregierung fordert Entschädigung für Angehörige des Münster-Attentats

Düsseldorf (ots) - Die NRW-Landesregierung fordert einefinanzielle Entschädigung für die Angehörigen und die Opfer derAmok-Fahrt, bei der am vergangenen Wochenende in Münster zweiMenschen getötet und über 20 schwer verletzt worden sind. "Nach demOpferentschädigungsgesetz erhalten Betroffene Leistungen, wenn sieOpfer einer Gewalttat geworden sind", sagte LandessozialministerKarl-Josef Laumann (CDU) der in Düsseldorf erscheinenden RheinischenPost (Dienstagausgabe). Ein solcher Anspruch sei auch bei denBetroffenen des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz vomDezember 2016 anerkannt worden. "Gleiches muss nun auch für dieBetroffenen der Geschehnisse in Münster gelten", sagte Laumann.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell