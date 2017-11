Düsseldorf (ots) - Die Landeselternschaft der Gymnasien inNordrhein-Westfalen fordert grundlegende Nachbesserungen bei derRückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G 9). "Schüler sollen ihreLernzeit bis zum Abitur an jedem Schulstandort individuell um einJahr verkürzen können", heißt es in einem Positionspapier derLandeselternschaft, aus dem die in Düsseldorf erscheinende"Rheinische Post" (Samstagausgabe) zitiert. Das Papier spricht voneiner "institutionell verankerten ,Überholspur'"; individuelleLernzeiten müssten ein "Grundpfeiler des neuen Gymnasiums" sein. Nachden Vorstellungen der Eltern soll es künftig "strukturierte Förder-und Begleiteinheiten" geben, "zum Beispiel in Form von Profilklassenoder begleitendem Springen". Solchen Springern soll ein Lehrer alsMentor zur Verfügung stehen. Zudem soll es finanzielle Anreize geben:"Schulen, die eine Lernzeitverkürzung erfolgreich umsetzen, erhaltenzusätzliche Fördermittel." Der Gesetzentwurf von NRW-SchulministerinYvonne Gebauer (FDP) sieht G9 als Regelfall an allen Gymnasien ab2019 vor, aber keinen Rechtsanspruch auf Überspringen einer Klasse.Das wäre in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen zu regeln, hieß esaus dem Schulministerium.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell