Rheinische Post: Lammert soll neuer Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung werden

Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammertsoll neuer Chef der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung werden. Wiedie in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagausgabe)aus Unionskreisen erfuhr, ist Lammert derzeit der einzige Kandidat,der am 1. Dezember zur Wahl des Stiftungschefs antritt. GegenüberVertrauten hat Lammert nach Informationen der "Rheinischen Post"sein Interesse an dem Posten bekundet. Der Ehrenvorsitzende derStiftung, Bernhard Vogel, soll den früheren Bundestagspräsidentenfavorisieren. Auch der amtierende Stiftungschef Hans-Gert Pötteringsoll auf der Seite Lammerts stehen. Lammert ist bereitsVize-Vorsitzender der Stiftung. Dem Vernehmen nach hätte sichKanzlerin Angela Merkel auch einen Wechsel an der Spitze derKonrad-Adenauer-Stiftung von Hans-Gert Pöttering zur früherenBildungsministerin Annette Schavan vorstellen können. Gegen Schavanaber gab es Widerstände. Es sei nicht damit zu rechnen, dass Merkeles auf eine Kraftprobe ankommen lasse, hieß es aus Stiftungskreisen.