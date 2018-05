Rheinische Post: Lafontaine will keine neue Partei gründen: Geplante linke Sammlungsbewegung lädt Mitglieder anderer Parteien zur Mitarbeit ein

Düsseldorf (ots) - Der saarländische LinksfraktionsvorsitzendeOskar Lafontaine ist Befürchtungen in seiner Partei entgegengetreten,dass er zusammen mit seiner Frau und Bundestagsfraktionschefin SahraWagenknecht eine neue Partei gründen will. Die von ihnen geplantelinke Sammlungsbewegung sei überparteilich und lade Mitgliederverschiedener Parteien zur Mitarbeit ein, sagte Lafontaine derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Es geht nicht um dieGründung einer neuen Partei." Die zentralen Anliegen seien: steigendeLöhne und Renten, Wiederherstellung des Sozialstaates, eineEuropapolitik der guten Nachbarschaft, Frieden und Ausgleich auch mitRussland und die Bewahrung der Lebensgrundlagen unserer Erde. BeimBundesparteitag in Leipzig in der nächsten Woche müsse deutlichwerden, dass im Mittelpunkt linker Politik die Interessen derBeschäftigten und vor allem derjenigen stünden, "die in den letztenJahren reale Einkommensverluste hinnehmen mussten und mit schlechtbezahlten unsicheren Arbeitsverhältnissen zurechtkommen müssen."Parteichef Bernd Riexinger, der wie seine Co-Vorsitzende KatjaKipping ein zerrüttetes Verhältnis zu Wagenknecht hat, sagte der"Rheinischen Post": "Die Linke ist die erfolgreichste linkeSammlungsbewegung, die wir gegenwärtig haben, alles andere sindungelegte Eier. Wer politisch etwas ändern will kommt jetzt zurLinken."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell