Rheinische Post: Lafontaine setzt auf Versöhnung von SPD und Linken

Düsseldorf (ots) - Der frühere SPD-Chef Oskar Lafontaine hälttrotz seines Zerwürfnisses mit Gerhard Schröder eine Versöhnung undZusammenarbeit der Linken mit den Sozialdemokraten für möglich. "Mansoll die Erinnerungen an das Ende der Weimarer Republik nichtüberstrapazieren", sagte Lafontaine der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Dienstag). "Aber man muss sich immer daran erinnern, wie sichKPD und SPD damals bekriegt haben. Als viele von ihnen später vor denNazis ins Exil flohen, bereuten sie, dass sie sich nichtzusammengerauft hatten." Die SPD habe den "historischen Fehler"gemacht und 2005 keine rot-rot-grüne Regierung gebildet. Er setze aufeine Renaissance der politischen Linken, um das weitere Erstarken derAfD zu verhindern. Dafür stehe die von ihm mitbegründeteüberparteiliche Bewegung "Aufstehen". Mit einer SPD, die für einegerechte Rentenformel, eine bessere Arbeitslosenversicherung undhöhere Löhne einträte, könne man problemlos zusammenarbeiten. "Daswäre Wandel durch Annäherung." Der SPD, in der er fast 40 JahreMitglied war, fühle er sich auch heute noch verbunden. Seinpersönlicher Groll sei verflogen. Und er selbst strebe kein hohes Amtmehr an. "Ich bin gerade 75 Jahre alt geworden und stand fast 50Jahre auf der politischen Bühne. Mein Bedürfnis im Scheinwerferlichtzu stehen oder in der ersten Reihe zu sitzen, ist gestillt."