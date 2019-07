Rheinische Post: Länder können über Kohle-Milliarden weitgehend frei verfügen

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung verlässt sich bei derVerwendung der insgesamt 40 Milliarden Euro an Strukturfördermittelndes Bundes für die Kohleregionen bis 2038 allein auf die betroffenenLänder. "Für die regionale Entwicklung sind dem Grundgesetz nach dieLänder zuständig. Es ist ihre Aufgabe zu beurteilen, welche Projektedabei helfen, die regionale Wirtschaftsstruktur zu verbessern", heißtes in der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrageder Grünen-Fraktion, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag) vorliegt. Die Projekte für die Mittelverwendung seienvon den Ländern eingebracht worden. "Daher geht die Bundesregierungdavon aus, dass es sich dabei um Vorhaben handelt, die der regionalenEntwicklung dienen und dabei helfen, die Folgen des Strukturwandelsin den Kohleregionen abzumildern", heißt es in dem Papier. EineEffektivitätsprüfung dieser Projekte und auch die spätere Kontrolleder Mittelverwendung in den Ländern durch den Bund ist der Antwortzufolge nicht vorgesehen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell