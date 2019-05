Rheinische Post: Länder fordern Kennzeichnungspflicht für Haltungsform auf Lebensmitteln mit Ei

Düsseldorf (ots) - Verbraucher sollen künftig nicht nur aufEierpackungen, sondern auch auf allen übrigen Verpackungen vonLebensmitteln, in denen Eier weiterverarbeitet wurden, erkennenkönnen, ob die Eier aus Legebatterien stammen. "Es ist an der Zeit,dass auch verarbeitete Produkte mit Ei-Anteil Informationen zurHaltungsform der Legehennen verpflichtend enthalten", sagteBaden-Württembergs Verbraucherminister Peter Hauk (CDU) derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Für eine entsprechende,ausgeweitete Kennzeichnungspflicht auf Lebensmittel-Verpackungensollen die Verbraucherschutzminister der Länder auf ihrer Konferenzam Donnerstag und Freitag in Mainz einen neuen Anlauf unternehmen.Auf Antrag Baden-Württembergs sollen sieBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auffordern, dieErgebnisse einer Kosten-Nutzen-Analyse über die ausgeweiteteKennzeichnungspflicht vorzulegen. Die Informationen über dieHaltungsform auf Schaleneiern habe zu Transparenz bei Verbraucherngeführt und den Anteil der vermarkteten Eier aus tierwohlgerechterenHaltungsformen erhöht, sagte Hauk. Würden jedoch Eierweiterverarbeitet, gehe diese Information verloren.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell