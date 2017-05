Rheinische Post: Länder erhielten 2016 vom Bund 9,3 Milliarden Euro für Flüchtlinge

Düsseldorf (ots) - Der Bund hat sich im vergangenen Jahr mit rund9,3 Milliarden Euro an den Flüchtlingsausgaben von Ländern undKommunen beteiligt. Das geht aus dem Bericht der Bundesregierung überdie Unterstützungsmaßnahmen des Bundes für die Länder und derenMittelverwendung hervor, den das Bundeskabinett am heutigen Mittwochbilligen soll. Er liegt der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Mittwochausgabe) vor. Demnach zahlte der Bund allein 5,5Milliarden Euro für noch nicht anerkannte Asylbewerber, die auf ihrenAsylbescheid warten. Zusätzlich erhielten die Länder eineIntegrationspauschale von zwei Milliarden Euro vom Bund. 400Millionen erstattete er unter anderem für Unterkünfte vonAsylsuchenden, 350 Millionen Euro als Entlastungspauschale fürunbegleitete Minderjährige. Den höchsten Anteil der Mittel fürFlüchtlinge ohne Asylbescheid erhielt NRW, das auch die meisten vonihnen versorgen musste, mit 1,2 Milliarden Euro. Auf Platz zwei unddrei folgen Bayern (860 Millionen Euro) und Baden-Württemberg (728Millionen Euro). Der Bund selbst kommt laut dem Bericht 2016 auf gut20 Milliarden Euro an Flüchtlingsausgaben. Denn er habe "weitereAusgaben von über elf Milliarden Euro insbesondere auch für Maßnahmenzur Bekämpfung der Fluchtursachen getragen, an denen sich die Ländernicht beteiligen", schreibt das Bundesfinanzministerium.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell