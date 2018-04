Rheinische Post: Kutschaty will nicht für Vorsitz der NRW-SPD kandidieren

Düsseldorf (ots) - Der neue Chef der SPD-Landtagsfraktion, ThomasKutschaty, will nicht für den Parteivorsitz der Landes-SPDkandidieren. "Ich beabsichtige nicht, auf dem Parteitag am 23. Junifür das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren", sagte derEx-NRW-Justizminister der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Montagausgabe). Vergangene Woche hatte Kutschaty eineKandidatur ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Der Landesvorstandbegrüßte am Freitag einstimmig bei einer Enthaltung die Nominierungvon Sebastian Hartmann für den Posten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell