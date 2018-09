Rheinische Post: Kutschaty begrüßt Nahles' Vorstoß

Düsseldorf (ots) - Führende Parteimitglieder der NRW-SPD haben denVorstoß von Parteichefin Andrea Nahles begrüßt, die Causa Maaßen neuzu verhandeln. "Es ist richtig, dass Andrea Nahles jetztnachverhandeln will", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Die Stimmungslage in derPartei sei mies, an der Basis sei der Kompromiss nicht zu vermittelngewesen. Es habe erste Parteiaustritte gegeben, in Essen allein vier."Die Gehaltssteigerung durch Maaßens Beförderung entspricht demDurchschnittsgehalt eines SPD-Wählers", sagte Kutschaty, "es ist gut,wenn die Politik Fehler eingestehen kann." Der Union sei zu raten,dass sie das Ansinnen, den Kompromiss neu zu verhandeln, angesichtsebenfalls sinkender Umfragewerte sehr ernst nehmen solle. Ähnlichäußerte sich NRW-Vorstandsmitglied Norbert Spinrath: "Alles, was dazubeiträgt, die Situation zu verbessern, ist hilfreich." Ob der Schrittjedoch ausreiche, um die Partei zu befrieden, bleibe abzuwarten. Dashänge unter anderem von den Begleitumständen ab. So müsse KanzlerinAngela Merkel Innenminister Horst Seehofer entlassen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell