Rheinische Post: Kutschaty: Weiterführung der Groko kaum noch möglich

Düsseldorf (ots) - Thomas Kutschaty, Fraktionschef der SPD imNRW-Landtag, sieht sich durch das hessische Ergebnis in seinerSkepsis zur Großen Koalition (Groko) bestätigt. "Ohne sichtbareErfolge und klare Perspektiven wird die Basis für eine Weiterführungder Groko kaum zu gewinnen sein", sagt er der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Montag). Er ergänzt: "Die bundespolitischenBedingungen werden zu einer immer schwereren Last auf unserenSchultern. Spätestens jetzt muss das jeder begriffen haben. Eineehrliche Bilanz zu ziehen wird immer wichtiger." Die SPD habe leiderauch in Hessen ihre Ziele erneut nicht erreichen können.