Rheinische Post: Kurt Beck begrüßt Schulz' Agenda-Reform

Düsseldorf (ots) - Der frühere SPD-Vorsitzende und langjährigeMinisterpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, hat die Pläne vonSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Bundesarbeitsministerin AndreaNahles (SPD) für eine Reform der Agenda-Politik begrüßt. "Auch ichhabe mich in meiner Amtszeit als SPD-Vorsitzender dafür eingesetzt,dass das Arbeitslosengeld länger gezahlt wird und die Menschen nichtso schnell in Hartz IV abstürzen", sagte Beck der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Die Idee, das anWeiterbildung zu koppeln, sei klug und richtig. "Mir kam der Gedankemit der Qualifizierung damals nicht, aber es ist gut, dass es dieVorschläge jetzt gibt", sagte der Agenda-Kritiker. Zur Finanzierungschlug Beck vor: "Die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit bietengenug Spielraum, um eine solche Erweiterung auf Qualifikation zufinanzieren." Daran solle die Agentur ein eigenes Interesse haben,bekomme sie dadurch doch noch mehr Möglichkeiten, um Menschen wiederin Arbeit zu vermitteln. "Wir sollten das geltende Prinzip ändern,wonach die Arbeitslosenversicherung nur Risiken abdeckt und nicht fürMenschen besondere Leistungen vorsieht, die ein Leben lang eingezahlthaben", sagte Beck weiter.