Rheinische Post: Kurdische Gemeinde distanziert sich von Demonstration in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Die Kurdische Gemeinde Deutschland übt scharfeKritik an den Ausschreitungen bei der Kurden-Demonstration am Samstagin Düsseldorf. Mehmet Tanriverdi, Vize-Chef der Dachorganisation,sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Montagausgabe): "Wir verurteilen die Gewalt der Demonstranten gegendie Polizei. Die Bilder werfen ein völlig falsches Licht auf diepolitischen Ziele der Kurden. Mit den Ausschreitungen in Düsseldorfhaben die Demonstranten der kurdischen Bewegung sehr geschadet."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell