Rheinische Post: Kunstprodukt Fußball

Düsseldorf (ots) - von Robert PetersDer Protest hatte geschmackliche Grenzen, Vereinsgrenzen hatte ernicht. In seltener Einmütigkeit stimmten Dortmunder und FrankfurterFans vor dem Pokalfinale über den Veranstalter ab. MinutenlangeWechselgesänge, in denen der Deutsche Fußball-Bund als "Scheiß DFB"und "Fußballmafia DFB" geschmäht wurde, untermalten das wie immerseltsame Auftaktprogramm zum stimmungsvollsten Spiel im deutschenFußball. Es war eine Inszenierungswut, zu der sonst nur dieUS-amerikanischen Profiligen fähig wären. Wie beim Super-Bowl-Finalestieg zur Pause eine hiesige Göttin vom Schlagerhimmel hinab. HeleneFischers "Atemlos" ging jedoch in einem Pfeifkonzert unter. Daranbeteiligten sich nicht nur sendungsbewusste antikapitalistischeUltra-Kampfgruppen, sondern viele, viele seriöse Fußballfreunde. Eswar ihr Protest gegen eine durchkomponierte Kommerzshow. Doch erstwenn der Protest gegen die Künstlichkeit der VeranstaltungProfifußball Füße bekommt, die aus dem Stadion streben, wird beim DFBüber diese Entwicklung nachgedacht. Dann ist es wohl zu spät.