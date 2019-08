Rheinische Post: Künast: Klöckner muss Massentierhaltung drastisch einschränken

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Düsseldorf (ots) -Sperrfrist: 06.08.2019 00:05Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die drohenden Strafzahlungen an die EU wegen der hohenGülle-Belastung des Grundwassers wird Agrarministerin Julia Klöcknernach Ansicht ihrer Vorgängerin Renate Künast (Grüne) nicht ohnedrastische Reduzierung der Massentierhaltung abwenden können. MitBlick auf die anstehenden Verhandlungen der CDU-Ministerin und derUmweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Brüssel sagte Künast derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag): "Frau Klöckner und FrauSchulze werden mit ihren jetzigen Plänen in Brüssel nicht weitkommen, weil die Europäische Union belegbare Fakten zurZielerreichung braucht." Die EU könne Deutschland keine Kulanzanbieten. Klöckner müsse eigene und konkrete Vorschläge zur Senkungder Nitratwerte im Grundwasser machen. "Das wird eine deutlicheEinschränkung der Tierbestände und der Massentierhaltung zur Folgehaben." Auch die Niederländer seien einmal gezwungen worden, ihrenTierbestand zu reduzieren. "Damals wurden sogar mit militärischerUnterstützung die Tiere von den Höfen geholt. Das will in Deutschlandja kein Mensch." Künast mahnte, der wegen zunehmenderReinigungskosten steigende Grundwasserpreis dürfe die Bundesregierung"nicht dem Profiinteresse der Großtierhalter unterordnen, die ihreGülle loswerden wollen".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell