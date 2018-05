Rheinische Post: Kühnert fordert zwölf Euro Mindestlohn in dieser Legislaturperiode

Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der SPD-JugendorganisationJusos, Kevin Kühnert, hat zum Tag der Arbeit eine deutliche Erhöhungdes Mindestlohns auf mindestens zwölf Euro innerhalb dieserLegislaturperiode gefordert. "Um den Mindestlohn armutssicher zumachen, müsste er schon heute zwölf Euro oder mehr betragen", sagteKühnert der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Dienstagausgabe). Eine solche Erhöhung solle im Interesse derBeschäftigten besser gestern als heute erfolgen. "DerKoalitionsvertrag mit der Union schließt eine Debatte darüber janicht aus, zumal unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Vorschlagja selbst Ende letzten Jahres gemacht hat", sagte Kühnert. Klappe dasaber nicht, und davon müsse man bei der Union ausgehen, gehöre eindeutlich höherer Mindestlohn zwingend in das künftigeSPD-Wahlprogramm und je nach Ergebnis in den nächstenKoalitionsvertrag, sagte der Juso-Chef. Bezogen auf denErneuerungsprozess der SPD und eine Beteiligung von Scholz sagteKühnert: "Ich würde meiner Partei sehr raten, im Erneuerungsprozessnicht zu sehr die altbekannten Gesichter nach vorne zu stellen." Zuviele der Spitzengenossen würden weiterhin kritisch beäugt und hättenöffentliches Vertrauen verspielt. "Davon sind auch Olaf Scholz undAndrea Nahles nicht frei", sagte Kühnert der "Rheinischen Post".Scholz müsse als Vizekanzler die Union treiben, da gebe es genug zutun. "Und Andrea Nahles muss als Parteichefin den gesamten Prozesskoordinieren, eine Riesenaufgabe", sagte der Juso-Vorsitzende, derselbst eine der sogenannten SPD-Lenkungsgruppen zu sozialen Fragenleiten will.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell