Rheinische Post: Kühnert fordert Rentenfinanzierung aus Vermögensteuer

Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der SPD-JugendorganisationJusos, Kevin Kühnert, hat Zuschüsse aus einer geplantenVermögensteuer in die Rentenkasse gefordert, um die Finanzierungangesichts des demografischen Wandels abzusichern. "Das Versprechendes Sozialstaats lautet doch, dass niemand von der Gesellschaftfallen gelassen wird. Es ist aber absehbar, dass in spätestens zehnJahren zu wenig Beitragszahler für viel zu viele Empfänger aufkommenmüssen", sagte Kühnert der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Dienstagausgabe). Er könne zu keinem anderen Schluss kommen,als die Zuschüsse über Steuern zu erhöhen, so der Juso-Chef. Auf dieFrage, ob die Vermögensteuer, die ins SPD-Programm kommen soll, dafürgenutzt werden könne, sagte Kühnert: "Ja, die Rentenkasse ist einesvon vielen Themen, die die Notwendigkeit einer stärkerenVermögensbesteuerung unterstreichen. Auch die Erbschaftsteuer gehörtüberprüft und angepasst." Die Verteilung von Vermögen sei inDeutschland alles andere als gerecht. Kühnert machte die Einführungeiner Vermögensteuer zudem zur Bedingung für den Erneuerungsprozessder SPD. "Über das Wie dieser Besteuerung lassen wir Jusos im Rahmendes Erneuerungsprozesses mit uns diskutieren. Nicht über das Ob",sagte der Juso-Vorsitzende.www.rp-online.de