Rheinische Post: Kubicki ermuntert CDU zu Bündnis mit Linken in Thüringen

Düsseldorf (ots) - FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat die CDUermuntert, ein Bündnis mit den Linken in Thüringen einzugehen."Vielleicht erinnert sich die CDU in Thüringen an die Empfehlung desCDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther, eine Koalition ausLinkspartei und CDU in Betracht zu ziehen", sagte Kubicki derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Die FDP habe lange vor derWahl ausgeschlossen, die Politik von Ramelow fortzusetzen.