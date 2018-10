Rheinische Post: Kretschmer warnt Bundesregierung vor Scheitern an persönlichen Befindlichkeiten

Düsseldorf (ots) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer(CDU) hat die große Koalition im Bund davor gewarnt, an persönlichenBefindlichkeiten zu scheitern. Was sich zuletzt auf Bundesebeneabgespielt habe, sei kein kollegiales Miteinander mehr, sagteKretschmer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Zuerstdas Land, dann die Partei und dann die Person. Koalitionen scheiternnicht an Sachfragen, Koalition scheitern an persönlichenBefindlichkeiten." Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer habe mitdem Migrationsstreit "alte Wunden wieder aufgerissen". "Vor demSommer hatte sich die Diskussion um die Flüchtlingspolitik weitgehendberuhigt. Dann ist der Konflikt wiederaufgebrochen. Die Menschenwollen, dass eine Regierung handelt." Das sei vor allen in derFlüchtlingspolitik gefragt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell