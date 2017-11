Rheinische Post: Kretschmer rät SPD zur argumentativen Abrüstung

Düsseldorf (ots) - Der designierte sächsische MinisterpräsidentMichael Kretschmer (CDU) hat der SPD zur argumentativen Abrüstunggeraten. "Es ist gut und richtig, dass die SPD jetzt zur Vernunftkommt und Gespräche mit der Union führen will. Deswegen finde ich,wir sollten jetzt mal aufhören, über rote Linien zu sprechen", sagteKretschmer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Dienstagausgabe). "Wir haben gemeinsam in den Abgrund geschaut undsollten nun versuchen, einen Weg heraus zu finden, der gut fürdieses Land ist. Danach beurteilen uns die Leute. Ich rate dazu,argumentativ abzurüsten", sagte Kretschmer. Er sagte auch: "Wirbrauchen eine Koalitionsvertrag, in dem alle Parteien ihre Punktemachen. Das wird ein Kompromiss sein."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell