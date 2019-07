Rheinische Post: Kreative Ideen gegen Arzneimittelknappheit Kommentar Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Es wäre ein Unding, sähe sich einhochentwickeltes Industrieland wie Deutschland mitGesundheitsausgaben von jährlich 375 Milliarden Euro nicht in derLage, seine Bevölkerung jederzeit ausreichend mit Medikamenten zuversorgen. Bislang hat es einen echten Notstand noch nicht gegeben,doch Ärzte und Apotheker schlagen Alarm, weil sie spüren, dass sichdie Engpässe bei wichtigen Medikamenten häufen. Darauf müssenBundesregierung und Gesundheitsbranche Antworten finden. Diebisherigen Lösungen im Klein-Klein der Gesetzgebung sind aus Sichtder Mediziner und Apotheker nicht ausreichend. Der Ruf derÄrzteschaft nach einer nationalen Arzneimittelreserve klingt zwarplakativ, wäre aber in der Praxis allenfalls im Krisenfall, etwa beieiner drohenden Epidemie, realisierbar. Die Arzneimittelherstellerließen sich zum Aufbau solcher Notlager nicht zwingen, der Staatmüsste das übernehmen. Er wäre damit jedoch überfordert. Denn dieEngpässe bei den Medikamenten variieren ja nach internationalerMarktlage. Auf jeden Engpass mit einem staatlichen Medikamentenlagerzu reagieren, erscheint utopisch. Vernünftiger wäre, wenn die Politikzunächst einmal für mehr Durchblick sorgen würde. Sie müsste dieHersteller verpflichten, über drohende Lieferengpässe frühzeitig zuberichten und damit für mehr Transparenz sorgen. Zudem könnte derGesetzgeber die ausgegebenen Medikamenten-Mengen rationieren, die dieBürger in oft viel zu großen Packungen erhalten. Ohnehin stellt sichauch aus finanziellen und ökologischen Gründen die Frage, warumTabletten nicht wie einst auch wieder einzeln oder Salben in Töpfchenstatt in großen Tuben ausgegeben werden können. Auch könntenVersicherte nicht abgelaufene Medikamentenpackungen an die Apothekenzurückgeben.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell