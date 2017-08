Rheinische Post: Krassnitzer vergleicht Wuppertal mit einem Rohdiamanten

Düsseldorf (ots) - Schauspieler Harald Krassnitzer (56, "Tatort")hält Wuppertal für die spannendste Stadt in NRW. "Sie hatte lange denNimbus, eine der ärmsten Städte Deutschlands zu sein. Aber Wuppertalhat sich gemausert, es gibt Ecken, die wie Rohdiamanten daliegen",sagte der Österreicher der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Samstagausgabe). Krassnitzer wohnt mit seiner Frau, derSchauspielerin Ann-Kathrin Kramer, seit Jahren in Wuppertal. "Es istkeine laute Stadt oder eine, die angeben muss und Großereignissefeiert. Ich schätze an Wuppertal, dass man ein heterogeneres,gemischtes Publikum findet, das gibt mir Erdung", sagte Krassnitzer.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell