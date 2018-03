Düsseldorf (ots) - CDU-Generalsekretärin AnnegretKramp-Karrenbauer hat davor gewarnt, durch andauernde Debatten überMigration und Flüchtlinge die digitale Revolution und derengravierenden Folgen für die Gesellschaft zu übersehen. Die Debatteüber die Migration beherrsche die Schlagzeilen, sagteKramp-Karrenbauer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). "Also haben die Menschen ganz unabhängig davon, obsie jemals direkten Kontakt zu Flüchtlingen hatten oder nicht, dasGefühl, dass die Migration das beherrschende Thema ist." Da sei dieGefahr groß, dass man aus dem Blick verliere, was sonst noch um einenherum passiere. Dabei sei die digitale Revolution zentral. Sie werdenicht nur die Wirtschaft, sondern die ganze Gesellschaft verändern.Vielen sei das noch nicht so bewusst. Wenn jedoch immer mehr Menschenfast nur noch virtuelle Kontakte über soziale Netzwerke hätten, abernicht mehr mit dem Nachbarn sprächen oder sich im Verein engagierten,müsse die Frage nach dem Zusammenhalt gestellt werden. Darüber wollesie nun eine "ehrliche Debatte" anstoßen. "Wenn wir über Armut imAlter reden, gibt es die materielle Armut, aber auch genauso diesoziale Verarmung und Vereinsamung. Manche Menschen sitzen oft inWartezimmern von Ärzten, weil sie schlichtweg mit jemandem sprechenmöchten."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell