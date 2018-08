Rheinische Post: Kramp-Karrenbauer ruft zu bewussterem Umgang mit der Natur auf

Düsseldorf (ots) - CDU-Generalsekretärin AnnegretKramp-Karrenbauer hat die Bürger zu einem bewussteren Umgang mitNutztieren und Umwelt aufgefordert. "Am Ende des Tages ist derentscheidende Faktor der Verbraucher", sagte Kramp-Karrenbauer derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Es ist eben naiv zuglauben, dass Fleisch für wenig Geld von einem mit der Handaufgezogenen Tier stammt. Deshalb geht es nicht allein um Auflagen,sondern vor allem um Bewusstseinsbildung." In ihrer Kindheit in den1960er Jahren habe es einmal in der Woche Fleisch gegeben. "Was wirheute massiv ernährungswissenschaftlich unterlegen, hatte damalseinen natürlichen Rhythmus. Man nahm, was da ist. Heute hat manErdbeeren zu Weihnachten. Wir sollten den natürlichen Rhythmuszurückgewinnen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell