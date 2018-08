Düsseldorf (ots) - CDU-Generalsekretärin AnnegretKramp-Karrenbauer hat die Verunglimpfung des Hitler-Attentäters ClausSchenk Graf von Stauffenberg durch einen AfD-Politiker als gezieltenTabubruch der Partei kritisiert. "Dass die AfD-Jugend sich so äußert,wundert mich nicht. Das passt in die Reihe der bewussten Tabubrücheund der Geschichtsklitterung, die die AfD betreibt", sagteKramp-Karrenbauer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag)."Stets wird dabei ein bestimmtes Muster angewandt: zunächst derTabubruch, dann eine halbherzige Distanzierung." Das versuchteHitler-Attentat von Stauffenberg sei für Deutschland historisch vonganz besonderer Bedeutung. "Ob Militärs wie Stauffenberg,Widerstandskämpfer oder Menschen, die Verfolgte versteckt haben - siehaben Deutschland die Brücke gebaut, nach dem Zweiten Weltkriegüberhaupt wieder in die Wertegemeinschaft aufgenommen zu werden." DerVorsitzende der niedersächsischen AfD-Jugendorganisation JungeAlternative (JA), Lars Steinke, hatte Stauffenberg in einemFacebook-Eintrag als "Verräter" und "Feigling" bezeichnet.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell