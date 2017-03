Rheinische Post: Kramp-Karrenbauer droht bei Pkw-Maut mit Vermittlungsausschuss

Düsseldorf (ots) - Im Streit zwischen Bund und Ländern um diePkw-Maut hat die saarländische Ministerpräsidentin AnnegretKramp-Karrenbauer (CDU) dem Bund mit der Anrufung desVermittlungsausschusses gedroht. Sie habe "immer deutlich gemacht,dass die Einführung der Maut in einer Grenzregion wie dem Saarlandschwierig ist", sagte Kramp-Karrenbauer der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die Wirtschaftihres Landes sei auf den grenzüberschreitenden Straßenverkehr ohneMaut angewiesen. "Wir fordern weiterhin Ausnahmen für Grenzregionen.Wenn der Bundestag im laufenden Verfahren dieser Forderung nichtnachkommt, wird das Saarland den Vermittlungsausschuss anrufen",sagte die CDU-Politikerin. In der Grenzregion "wachsen seitJahrzehnten Infrastruktur, Industrie, Tourismus und Mentalität derMenschen zusammen", sagte Kramp-Karrenbauer. "Ein grenzenloserStraßenverkehr ist dafür eine essenzielle Voraussetzung. Einemögliche Einschränkung dieses Fortschritts durch eine Maut sehen wirmit großer Sorge." Schützenhilfe erhielt Kramp-Karrenbauer vomobersten deutschen Verbraucherschützer Klaus Müller. Die Pkw-Maut seinicht zielführend, weil der Aufwand größer als der Ertrag sei, sagteder Chef des Bundesverbandes Verbraucherzentrale (vzbv). "Wenn diegroße Koalition die Maut für Ausländer nun aber unbedingt will,sollte sie wenigstens den Grenzverkehr davon ausnehmen", sagte Müllerder "Rheinischen Post".Der Bundestag soll die Pkw-Maut am Freitag endgültig beschließen.Im Saarland wird am Sonntag gewählt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell