Rheinische Post: Kramp-Karrenbauer: Mehr Familien sollen von Kinderzuschlag profitieren

Im Fall einer Jamaika-Koalition sollen durchBürokratieabbau mehr Familien vom Kinderzuschlag profitieren, derEltern mit kleinen Einkommen zusteht. "Dieser Kinderzuschlag wirdderzeit nur von einem Drittel derjenigen in Anspruch genommen, diedazu berechtigt sind. Bei dieser Leistung müssen wir dieZugangshürden abbauen", sagte die saarländische MinisterpräsidentinAnnegret Kramp-Karrenbauer, die bei den Jamaika-Sondierungen für dieCDU das Thema Familienpolitik verhandelt, der "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe).. Außerdem könne es nicht sein, dass jemand, dereinen Euro über der Grenze für Anspruchsberechtigte verdient, denKinderzuschlag gänzlich gestrichen bekomme. Der CDU-Politikerinschwebt vor, dass in einem Jamaika-Bündnis Familien allerEinkommensklassen finanziell profitieren sollen. "Wir als CDU wollendie Familien in der gesamten Breite fördern. Es sollen nicht nurspezielle Gruppen von Familien profitieren. Vielmehr wollen wir dasKindergeld erhöhen, den Kinderfreibetrag anpassen und zugleich einenstarken Fokus auf den Kinderzuschlag für Geringverdiener setzen",sagte Kramp-Karrenbauer. "Wir wären bereit, einen Weg mitzugehen, derdas Kindergeld und auch den Kinderzuschlag erhöht."