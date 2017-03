Rheinische Post: Korrektur: Städtetag-Vize-Präsident Maly: Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker nicht bei Rathäusern abladen

Düsseldorf (ots) - Der Vize-Präsident des Deutschen Städtetags,Ulrich Maly (Achtung Korrekur: Nicht Präsidentin Eva Lohse wie zuerstgemeldet), hat die Bundesregierung aufgefordert, den Streit umAuftritte türkischer Politiker nicht länger bei den Rathäusernabzuladen. "Das eigentliche Problem ist doch die Frage, in welchemUmfang türkische Politiker in Deutschland um Stimmen werben können",sagte Maly der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Online-Ausgabe). Das könne nur zwischen den Regierungen in Berlinund Ankara besprochen werden. "Dieses Problem darf nicht bei denRathäusern abgeladen werden. Da sind Außenpolitik und Diplomatiegefragt", betonte Maly. Die Entscheidung von Gaggenau verteidigte er.Maßstab für die Städte sei die Sicherheit von Veranstaltungen. EineZensur politischer Reden finde nicht statt. "Die Absagen waren nichtpolitisch, sondern versammlungsrechtlich begründet. Deshalb kann esauch vorkommen, dass eine Stadt oder eine Polizeibehörde eine solcheVeranstaltung genehmigen muss, wenn die Sicherheit gewährleistetist."HINWEIS: Die Äuerßungen wurden irrtürmlich der Präsidentin desStädtetags zugeschrieben. Sie stammen aber von Vize-Präsident UlrichMaly. Inhaltlich bleiben sie voll bestehen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell