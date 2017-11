Rheinische Post: Kontrolle versagt Kommentar Von Maximilian Plück

Düsseldorf (ots) - Die Post ist offenbar Opfer eines großangelegten Betrugs geworden. 50 bis 100 Millionen Euro Schaden sinddem Unternehmen nach Branchenschätzungen entstanden, weil Betrügermit fingierten Briefen Kasse machen konnten. Dass es allerdings soweit kommen konnte, muss sich die Post in Teilen selbst zuschreiben.Natürlich ist es ein aussichtsloses Unterfangen und auch völligunwirtschaftlich, jede einzelne Sendung zu untersuchen. Allerdingsprofitierten die Täter wohl von einem Umstand, der sich sehr wohlabstellen lässt: Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung"berichtete, nutzten sie die dünne Personaldecke an den Samstagen aus,um der Post die fiktiven Briefe unterzujubeln. Die ansonsten üblichenStichproben fanden nicht statt. Der Konzern muss nun die richtigenSchlüsse aus der Affäre ziehen und ein Kontrollsystem aufbauen, dasdiesen Namen auch verdient. Auch wenn das am Ende höherePersonalkosten nach sich ziehen dürfte, ist es angesichts des nunaufgedeckten Schadens die günstigere AlternativePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell