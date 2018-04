Rheinische Post: Kommunen verlangen zügige Umsetzung des Verfassungsurteils zur Grundsteuer

Düsseldorf (ots) - Die Kommunen erwarten von Bund und Ländern einezügige Umsetzung des am kommenden Dienstag fallendenVerfassungsurteils zur Grundsteuer. "Spätestens am Mittwoch müssensich Bund und Länder an einen Tisch setzen und zügig einenGesetzentwurf zur Grundsteuer-Reform erarbeiten", sagte GerdLandsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).Beobachter sind sich weitgehend einig, dass die Richter die veralteteMethode der Grundsteuer-Erhebung für verfassungswidrig erklärenwerden, weil sie dem Gleichheitsgrundsatz zuwiderläuft. "Die Kommunenverlangen, dass der Gesetzgeber nach dem Urteil keine weitere Zeitverliert. Eine Kombination aus Bodenwert und pauschalisiertenGebäudewerten könnte die neue Berechnungsgrundlage werden", sagte derGemeindebunds-Vertreter. "Für die Kommunen ist die Grundsteuerexistenziell wichtig. Wir erwarten, dass uns auch künftig mindestensdas bisherige Grundsteuer-Aufkommen von 14 Milliarden Euro jährlichzur Verfügung steht", betonte Landsberg. "Wir hoffen, dass dasGericht zur Ermittlung der neuen Grundstückswerte mindestens eineFrist von fünf Jahren einräumt. Eigentlich bräuchte man für dieseMammutaufgabe bei über 35 Millionen Grundstücken zehn Jahre", sagteLandsberg. "Um mehr soziale Gerechtigkeit herzustellen, kann mandarüber reden, die Grundstücke in teuren Lagen höher zu besteuern alsbisher. Immobilienbesitzer und Mieter in schlechteren Lagen würdendafür im Gegenzug stärker entlastet", erklärte der Kommunalvertreter.KontextDie Grundsteuer trifft sowohl Hauseigentümer als auch Mieter, daVermieter die Grundsteuer auf die Mieten umlegen können. Insgesamtfließen über 14 Milliarden Euro im Jahr in die Kassen von Städten undGemeinden. Nach Überzeugung des Bundesfinanzhofs verstoßen dieEinheitswerte für die mehr als 35 Millionen Grundstücke undImmobilien in Deutschland gegen den Gleichheitssatz desGrundgesetzes. Auch vor dem Verfassungsgericht stand die Frage imMittelpunkt, ob die so genannten Einheitswerte zurImmobilienbewertung - auf Stand des Jahres 1964 in den westlichen und1935 in den neuen Bundesländern - heute noch eine gerechteSteuererhebung zulassen. Die Verfassungsrichter fragten bei einermündlichen Verhandlung im Januar mehrfach danach, wie sich die mehrals ein halbes Jahrhundert alten Zahlen heute noch rechtfertigenlassen. Für den Staat wird entscheidend sein, welche Frist dasGericht für die Reform setzen wird. Möglich wären auch zwei Fristen:eine kürzere für den Gesetzgeber und eine spätere bis zurtatsächlichen Umsetzung.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell