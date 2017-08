Rheinische Post: Kommunen rufen nur ein Viertel der Bundesmittel für Kita-Ausbau ab

Düsseldorf (ots) - Länder und Kommunen haben im laufenden Jahrbislang weniger als ein Viertel der insgesamt zur Verfügung stehendenBundesmittel für den Kita-Ausbau abgerufen. Von den insgesamt 220Millionen Euro aus dem Kita-Investitionsprogramm des Bundes für 2017wurden bis Ende Juni erst 52 Millionen Euro von den Kommunenbeansprucht. Das geht aus einer Mitteilung desBundesfinanzministeriums hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe) vorliegt. Demnach sind auchbereits im vergangenen Jahr 73 Millionen Euro an Bundesmitteln fürden Kita-Ausbau nicht abgerufen worden. Dieses Geld stehe denGemeinden im laufenden Jahr zusätzlich zur Verfügung, so dasFinanzministerium. Insgesamt könnten die Kommunen 2017 damit 293Millionen Euro in den Kita-Ausbau investieren, wenn sie genügendplanungsreife Projekte anmelden würden. Das Investitionsprogramm IIIzur Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen in den Jahren 2015bis 2018 hat ein Gesamtvolumen von 550 Millionen Euro. Ein weiteresInvestitionsprogramm für den Kita-Ausbau in den Jahren 2017 bis 2020sei bereits aufgelegt worden, so das Finanzministerium. DiesesProgramm sei mit weiteren 1,13 Milliarden Euro dotiert.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell