Rheinische Post: Kommunen: Familiennachzug für Flüchtlinge bis 2020 aussetzen

Düsseldorf (ots) - Die Kommunen in Deutschland wollenBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auffordern, den Familiennachzugfür Flüchtlinge mit eingeschränktem oder subsidiärem Schutz über März2018 hinaus um weitere bis zu zwei Jahre auszusetzen. "Wir müssenverhindern, dass die Kommunen durch den Familiennachzug überfordertwerden", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des DeutschenStädte- und Gemeindebundes, der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Deshalb wollen wir, dass dasim März 2018 auslaufende Moratorium für den Familiennachzug fürFlüchtlinge mit begrenztem Asylstatus noch einmal um ein, zwei Jahreverlängert wird", sagte Landsberg. Vertreter der drei kommunalenSpitzenverbände wollen dieses Anliegen am heutigen Mittwoch bei einemTreffen mit Merkel (CDU) vorbringen. Den subsidiären Schutzstatuserhalten Migranten, die keine Flüchtlinge im rechtlichen Sinne sind,denen aber in ihrer Heimat "ernsthafter Schaden" durch Folter,Todesstrafe oder Kriegshandlungen droht. Dies gilt für die meistenSyrer. Berlin hatte den Familiennachzug für sie im März 2016 für zweiJahre ausgesetzt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell